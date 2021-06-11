Скандал в России вспыхнул, когда в Киеве презентовали обновленный дизайн спортивной формы сборной Украины.

Кремлевский пропагандист Владимир Познер резко высказался о реакции своих соотечественников на новый образ Сборной Украины на Евро-2020.

Об этом он рассказал российскому изданию Sport24.

Истерику Москвы он назвал "идиотизмом".

"Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись. Вместо того чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть – и задели", – констатировал Познер.

Читайте такжеРаботники посольства США надели новую форму сборной Украины (фото)Скандал в России по поводу формы украинской Сборной вспыхнул, когда в Киеве, 6 июня, презентовали обновленный дизайн спортивной экипировки, которую УЕФА утвердила.

На одежде игроков изобразили оккупированные Крым и Донбасс в составе Украины, а также представили государственные лозунги: "Слава Украине! Героям Слава!".

В Госдуме РФ мгновенно призвали УЕФА запретить форму, а скандальный боксер Николай Валуев обвинил Украину в попытке политизировать спорт.

В ответ главный тренер украинской Сборной Андрей Шевченко отметил, что ему все равно на реакцию россиян, он прислушивается лишь к реакции болельщиков.

После обращения Российского футбольного союза УЕФА все же попросил убрать из украинской формы вторую часть фразы: "Героям слава!" В сети союз обвинили в коррупции и считают, что на решение мог повлиять один из главных спонсоров чемпионата российский "Газпром".

Между Украиной и УЕФА по этому поводу начнутся переговоры.

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Автор: Яна Ставская