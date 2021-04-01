Сторонник Путина прилетел в Грузию с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения 1 апреля.

Российский пропагандист Владимир Познер, прибытие которого в Грузии спровоцировало ночные протесты, уже выехал из Тбилиси.

Об этом сообщает Рустави-2.

В грузинской столице россиянин планировал отпраздновать свой день рождения. Уточняется, что он вылетел чартерным рейсом на рассвете.

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Что произошло

Ночью в Тбилиси общественные активисты устроили протест из-за прилета известного российского пропагандиста Владимира Познера. Впоследствии к ним подтянулись и оппозиционные политики.

Сторонник Путина прилетел в Грузию с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения 1 апреля. Толпа собралась под зданием отеля Vinotel Boutique Hotel.

Протестующие пытались прорваться в отель, но их остановила полиция. Позже начались столкновения активистов с силовиками, здание отеля забросали яйцами.

Впоследствии Владимир Познер покинул через полицейский кордон Vinotel Boutique Hotel и перебрался в отель Rooms, у которого также начали собираться участники протеста. Часть из них заявили, что собираются ночевать у отеля, чтобы Познер покинул Грузию.

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Автор: Яна Ставская