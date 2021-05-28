Приведет ли расследование к выдвижению обвинений против украинцев, пока непонятно.

В Бруклине федеральные прокуроры вместе с ФБР расследуют вмешательство бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году.

Речь идет о том, что прокуроры изучают распространение необоснованных обвинений в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе и через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Однако данное расследование ведется отдельно от того, которое сейчас изучает деятельность Руди Джулиани и его связи с Украиной.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на издание The New York Times, прокуроры рассматривали поездку Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встречался с несколькими украинцами, в том числе с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем.

Читайте такжеCNN: Зеленский собирается держаться подальше от адвоката ТрампаПриведет ли расследование к выдвижению обвинений против украинцев, пока непонятно.

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Автор: Ирина Погорелая