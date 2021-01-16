Расследование проводит группа областных прокуроров.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за назначения Геннадия Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

Об этом сообщает местная депутат Алина Мустафаева в Facebook.

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Мустафаева уточнила, что дело возбуждено против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила, что повторно избранный городским головой Геннадий Кернес не должен в очередной раз приносить присягу.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность – УНИАН)", – говорится в ответе правоохранителей.

Расследование проводит группа областных прокуроров. В случае доказательства вины Мозговой грозит штраф, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы от 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции. 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Его похоронили 23 декабря.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, выполняющий его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

На днях секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов анонсировал передачу в Верховную Раду обращения с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

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Автор: УНИАН