Сьогодні закінчується тримісячний термін, який Конституційний суд дав на врегулювання ситуації навколо НАБУ і його директора.

Министр Малюська должен обеспечить принудительное исполнение решения Конституционного суда в отношении директора НАБУ Сытника. Призывы Малюськи к невыполнению этого решения грозят министру от 3 до 8 лет заключения.

Заявление министра юстиции Дениса Малюськи о том, что решение Конституционного суда, согласно которому с 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник становится нелегитимным руководителем этого органа, является необязательным для исполнения, - является нарушением действующего законодательства и создает опасный прецедент правового нигилизма со стороны должностных лиц органов государственной власти.

Такое мнение высказали юристы, эксперты в области права во время дискуссии о кризисе между ветвями власти, которая состоялась сегодня, 16 декабря, в «Украинском институте будущего».

В частности, Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины, бывший Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины, бывший член и эксперт Венецианской комиссии заявила, что подобные заявления министра юстиции становятся системной проблемой: "Это уже система для министерства юстиции. Это уже не первая его позиция по пренебрежению решением Конституционного суда. Статья 19 Конституции Украины обязывает органы государственной власти и всех должностных лиц органов государственной власти действовать исключительно в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Закон о КМУ, положение о министерстве юстиции, не предусматривает никаких полномочий министра юстиции по комментированию даже, а не то, что призывов не выполнять решения Конституционного суда. Более того, министерство юстиции имеет полномочия в том случае, когда решение любого суда не выполняется, обеспечивать принудительное исполнение решений. Это прямые обязанности министра юстиции и министерства, которое он возглавляет ".

В свою очередь Виктор Шишкин, заслуженный юрист Украины, первый Генеральный прокурор Украины и бывший судья Конституционного суда Украины заявил, что подобные заявления имеют правовые последствия, и Офис Генерального прокурора должен отреагировать на них открытием уголовного производства. "Венедиктова должна открыть уголовное дело, и немедленно, по части 4 статьи 382-й - невыполнение судебного решения. От 3 до 8 лет, господин министр! ", - заявил эксперт.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, заканчивается трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора. Поскольку Верховная Рада так и не смогла законодательно урегулировать вопрос неконституционности его назначения, Артем Сытник с сегодняшнего дня не является легитимным руководителем НАБУ.

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Автор: УНИАН