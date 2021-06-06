Президент Украины отметил, что такие встречи уже стали хорошей традицией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел день на природе в компании украинских журналистов.

Об этом Зеленский написал в Instagram.

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"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский.

День журналиста

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается праздник, посвященный всем работникам средств массовой информации.

Посвященный журналистике праздник был установлен указом Леонида Кучмы в 1994 году, вскоре после обретения независимости. 6 июня 1992 года в Брюсселе Союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов. В честь этого события в этот день журналисты ежегодно отмечают свой праздник.

День журналиста не является выходным, если не выпадает на субботу или воскресенье.

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Автор: Елена Коваленко