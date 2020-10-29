Решение КС относительно антикоррупционного законодательства может стать негативным шоком в отношениях с международными партнерами, считает экс-министр иностранных дел.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Евросоюз сразу не будет приостанавливать безвизовый режим, а посмотрит, способна ли украинская власть предложить стратегию преодоления негативных последствий решения Конституционного суда.

Об этом он сказал в общении с корреспондентом УНИАН, комментируя влияние на сотрудничество со странами Запада решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

"Это может стать негативным шоком в наших отношениях с друзьями и партнерами, и не только Евросоюзом, а негативный шок - это означает, что этот вопрос будет полностью в негативном смысле доминировать в нашей повестке дня отношений", - отметил Климкин.

По его мнению, "никто сразу не будет приостанавливать безвизовый режим, поскольку это означает наказывать всех украинцев, а наши партнеры понимают природу этих решений и их мотивы".

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Как сказал Климкин, у международных партнеров Украины есть свои рычаги, и они их будут активно применять.

«Они касаются не только финансирования. Для нас, для страны, которая находится в состоянии войны с Россией, поддержка наших друзей является критически важной. Мы не можем рисковать потерять ее часть, не говоря о поддержке как таковой. Думаю, что Евросоюз будет действовать очень последовательно и жестко, но одновременно осторожно и стратегически. Он будет требовать стратегию», - отметил экс-министр.

По его словам, партнеры Украины ждут от Киева стратегии по преодолению последствий решений Конституционного суда, направленных против антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Наши партнеры будут смотреть, есть ли у нас стратегия, которой можно будет политически доверять и которая после этого решения будет юридически совершенной, и способны ли мы выполнить эту стратегию, и есть ли на это политическая воля. Если это произойдет, то тогда вопрос приостановки безвиза не возникнет. Если они эту стратегию в течение какого-то времени не увидят и не будут видеть желания разработать и реализовать эту стратегию, тогда ЕС может прибегнуть к последнему "китайскому" или евросоюзовскому предупреждению и к таким мерам, которые эквивалентны применению своеобразного "ядерного оружия" (приостановка безвиза - УНИАН)", - убежден он.

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По словам Климкина, он общается со многими европейскими политиками, и все они утверждают, что видят именно тенденцию, направленную против антикоррупционной инфраструктуры.

"Вообще эффективное функционирование нашей антикоррупционной инфраструктуры - это маркер того, что мы способны идти вперед в наших реформах", - подчеркнул он.

"Через несколько дней выборы в США. Есть реальный шанс у Демократической партии, у Джо Байдена (стать президентом США - УНИАН), он много раз говорил, что антикоррупционная повестка дня будет одним из его ключевых приоритетов. ЕС и возможная новая администрация США будут очень последовательно и жестко работать по этому вопросу ", - заявил Климкин.

Он выразил надежду, что по результатам сегодняшнего заседания СНБО все украинцы увидят четкий, понятный стратегический план по обеспечению функционирования антикоррупционной инфраструктуры, который должен быть реализован властью.

Скандальное решение КСУ: атака на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях должностные лица избегут ответственности.

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Автор: Константин Гончаров