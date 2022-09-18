Она отметила, что массовые захоронения - это военные преступления россиян.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала военными преступлениями и осудила зверства российских военных, совершенные в освобожденном Изюме Харьковской области.

Она отметила, что виновные в этих преступлениях должны быть наказаны.

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир. Слава Украине!", - говорится в сообщении Зурабишвили в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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