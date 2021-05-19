В ОП анонсировали присутствие большого количества журналистов.

Президент Владимир Зеленский завтра, 20 мая, проведет пресс-конференцию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие состоится на территории государственного предприятия "Антонов" в Киеве на улице Туполева. Начало в 12 часов.

Как известно, ГП "Антонов" - это авиастроительный концерн, входящий в состав "Укроборонпрома" и объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов.

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Ранее в Офисе президента рассказали, что общение Зеленского с прессой по итогам двухлетнего пребывания на посту состоится в "нетипичной, но объемной промлокации". Об этом "Радио Свобода" сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

"Будут несущественные ограничения (связанные с COVID-19). Количество журналистов, вероятно, будет достаточно большим. По времени – около 2-2,5 часов", - уточнил он.

Что было раньше

Предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась на открытом воздухе в парковой части Мариинского дворца 20 мая 2020 года.

Годом ранее, 20 мая 2019 года, Зеленский вступил в должность президента, принеся присягу в Верховной Раде.

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Автор: Юрий Годован