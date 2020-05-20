Зеленский просит журналистов определить самостоятельно формат новой пресс-конференции

Президент заявил, что пресс-конференция состоится при любой погоде.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил журналистам на следующую пресс-конференцию подготовить предложения по формату, который бы позволил участвовать в ней всем желающим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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«В прошлый раз у нас была пресс-конференция 14 часов. Дайте мне, пожалуйста, слово, что сегодня это будет немного короче», - обратился он к представителям СМИ.

«Я хочу договориться с самого начала нашей даже не пресс-конференции, а пресс-диалога... как в спорте на футболе, что матч состоится при любой погоде, поэтому нашу пресс-конференцию или пресс-диалог, даже если пойдет дождь, будем продолжать», - добавил президент.

Он отметил, что ему доложили утром, что не всех журналистов зарегистрировали на мероприятие. «Я знаю, что это очень важно для журналистов. Я готов отвечать на любые вопросы, но у нас в стране около 40 тысяч журналистов... поэтому в следующий раз, на следующую пресс-конференцию, мы ждем от журналистского сообщества - подготовьте нам предложения, как я могу общаться со всеми журналистами в формате другой пресс-конференции», - добавил он.