Зеленский: соглашение о прекращении огня на Донбассе должно быть подписано всеми сторонами "нормандского формата"

Президент отмечает, что это повысит ее статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращение огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран «нормандской четверки».

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания Трехсторонней контактной группы и договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон "нормандской группы". Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ возле КПВВ «Станица Луганская» в рамках рабочей поездки на Донбасс.

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Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повысит ее статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

В то же время Зеленский подчеркнул, что достигнутые договоренности не лишают украинских военных возможности для самозащиты.

Со своей стороны, министр обороны Украины Андрей Таран добавил, что статья 51 Устава ООН дает право защищаться. Одновременно он подчеркнул, что Украина имеет политическую волю устойчивого прекращения огня, и выразил надежду, что другая сторона также сможет это продемонстрировать.

Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения, то, по словам президента, их отдельно нарабатывает ТКГ в рамках Минского формата.

«Это обобщенное заявление, детально по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате – есть такая договоренность. В Минском формате детально все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная», – отметил глава государства.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть – мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращение огня на линии разграничения с 27 июля.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау перечислила меры по усилению режима прекращения огня на Донбассе, о которых договорились участники ТКГ. Стороны договорились о запрете на наступательные и разведывательные действия, снайперский огонь, запрете использования летательных аппаратов и запрете на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и другие.

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