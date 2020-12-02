Депутаты учли обращение Зеленского и дождутся выводов Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса в Украине.

Профильный комитет Верховной Рады единогласно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда Украины.

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Об этом в Fаcebook сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, постоянный представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") .

"Комитет по вопросам правовой политики единогласно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда Украины, на своем ближайшем заседании после получения заключения Венецианской комиссии по поводу конституционного кризиса (после 12 декабря - УНИАН).

Законопроект о роспуске КСУ

2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Венецианской комиссией выводов относительно конституционного кризиса в Украине, который был вызван решением Конституционного суда относительно е-декларирования, ожидается во время 125 пленарной сессии 11-12 декабря.

В письме президента к председателю ВР президент выразил просьбу не рассматривать сегодня на заседании Комитета по вопросам правовой политики законопроект № 4288 до получения заключения ВК относительно конституционного кризиса.

Соответствующий законопроект предусматривает, в частности, прекращение полномочий состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КСУ от 27 октября относительно электронного декларирования.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.

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Автор: Надя Пришляк