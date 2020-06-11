В "Право на владу" обсуждают новый законопроект о всеукраинском референдуме (трансляция)

Сегодня, 11 июня, в 21.45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу».

Темой программы станет недавно зарегистрированный в парламенте президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум».

Читайте такжеРазумков спрогнозировал, когда примут президентский законопроект о всеукраинском референдуме

Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит, что содержит в себе новый законопроекте о референдуме, и что ждет украинцев после его принятия - истинное народовластие, децентрализация или федерализация. А также станет ли он причиной конфликта мэров городов с центральной властью, открыв путь к изменению территориального деления Украины.

В программе примут участие: Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, народный депутат от фракции партии ВО «Батьківщина» Сергей Власенко, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, журналист, представитель Донецка в политической подгруппе на Минских переговорах Денис Казанский, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы администрации президента в 2014 году Андрей Сенченко, директор Института развития территорий Юрий Ганущак, глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21.45.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram