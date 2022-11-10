Украина является одной из стран, представителя которой на саммит G20 пригласил президент Индонезии Джоко Видодо. Присутствие президента Владимира Зеленского все еще возможно
"Возможность еще есть, но окончательного подтверждения нет", - заявил посол Украины в Индонезии Василий Гамианин в интервью detik.
Зеленский пока не подтвердил свое присутствие. Тем не менее сообщается, что президент Украины примет участие в саммите, если не лично, то виртуально.
"Киев призывает к тому, чтобы саммит G20 не был местом нормализации российской агрессии против Украины и нападений, нарушающих основные принципы устава ООН", - указал дипломат.
При этом он заверил, что Зеленский все еще находится в Украине.
Саммит Большой двадцатки-2022 на Бали - что известно
15-16 ноября запланирован саммит G20. Он должен пройти в Индонезии на известном во всем мире и популярном острове.
В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо лично пригласил Зеленского на саммит "Большой двадцатки". С первых дней идет спор о том, посетит ли саммит президент Украины Владимир Зелеский и российский лидер Владимир Путин.
3 ноября представитель МИД Индонезии Теуку Файзасия заявил, что участие в саммите на Бали подтвердили лидеры 17 государств.
7 ноября Видодо заявил, что почти уверен в том, что Путин не посетит саммит G20. При этом спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин примет решение об участии в саммите до конца недели.
10 ноября Песков сообщил, что делегацию РФ на саммите "Большой двадцатки" возлавит глава МИД России Сергей Лавров.