Президент Украины пока не подтвердил свое присутствие

Украина является одной из стран, представителя которой на саммит G20 пригласил президент Индонезии Джоко Видодо. Присутствие президента Владимира Зеленского все еще возможно

"Возможность еще есть, но окончательного подтверждения нет", - заявил посол Украины в Индонезии Василий Гамианин в интервью detik.

Зеленский пока не подтвердил свое присутствие. Тем не менее сообщается, что президент Украины примет участие в саммите, если не лично, то виртуально.

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"Киев призывает к тому, чтобы саммит G20 не был местом нормализации российской агрессии против Украины и нападений, нарушающих основные принципы устава ООН", - указал дипломат.

При этом он заверил, что Зеленский все еще находится в Украине.

Саммит Большой двадцатки-2022 на Бали - что известно

15-16 ноября запланирован саммит G20. Он должен пройти в Индонезии на известном во всем мире и популярном острове.

В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо лично пригласил Зеленского на саммит "Большой двадцатки". С первых дней идет спор о том, посетит ли саммит президент Украины Владимир Зелеский и российский лидер Владимир Путин.

3 ноября представитель МИД Индонезии Теуку Файзасия заявил, что участие в саммите на Бали подтвердили лидеры 17 государств.

7 ноября Видодо заявил, что почти уверен в том, что Путин не посетит саммит G20. При этом спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин примет решение об участии в саммите до конца недели.

10 ноября Песков сообщил, что делегацию РФ на саммите "Большой двадцатки" возлавит глава МИД России Сергей Лавров.

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