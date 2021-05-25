7-8 июля в Вильнюсе (Литва) состоится четвертая международная конференция по реформам в Украине.

Послы стран «Большой семерки» (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) ожидают демонстрацию международной солидарности с Украиной на нынешней конференции по реформам в Вильнюсе.

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в «Группе поддержки» послов G7 в Украине.

«Послы G7 радостно встретились с послом из МИД Литвы Дегутисом, чтобы обсудить Конференция по реформам в Украине. Ждем демонстрацию международной солидарности с Украиной, отмечания развития Украины в реформах и определения шагов по совершенствованию (в частности, верховенства права и судопроизводства) в Вильнюсе в июле», - заявили дипломаты.

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Справка УНИАН. Конференция по реформам в Украине (Ukraine Reform Conference) - ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

С 2017 года конференция объединяет украинских и международных должностных лиц, бизнесменов топ-уровня, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.

Предыдущие три конференции состоялись в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

Четвертая международная конференция по реформам в Украине запланирована на 7-8 июля в Вильнюсе (Литва).

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Автор: Виталий Саенко