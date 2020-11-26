В профиле уже есть данные о месте регистрации избирателя, адресе голосования и о том, куда обращаться и где размещена избирательная комиссия.

Министерство цифровой трансформации запустило электронный профиль избирателя на портале государственных услуг «Дія».

Читайте такжеМинцифры планирует реализовать на местных выборах экспериментальные проекты электронного голосованияОб этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

«Запустили профиль избирателя на портале «Дія». Теперь вы сможете сразу найти, где голосовать. Информация в кабинете гражданина подтягивается с Государственного реестра избирателей», - написал он.

По его словам, в профиле уже есть данные о месте регистрации избирателя, адресе голосования и о том, куда обращаться и где размещена избирательная комиссия.

Воктябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец