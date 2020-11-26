Министерство цифровой трансформации запустило электронный профиль избирателя на портале государственных услуг «Дія».
Читайте такжеМинцифры планирует реализовать на местных выборах экспериментальные проекты электронного голосованияОб этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
«Запустили профиль избирателя на портале «Дія». Теперь вы сможете сразу найти, где голосовать. Информация в кабинете гражданина подтягивается с Государственного реестра избирателей», - написал он.
По его словам, в профиле уже есть данные о месте регистрации избирателя, адресе голосования и о том, куда обращаться и где размещена избирательная комиссия.
Воктябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете.
Новости по теме
- Разумков пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы Минцифры функционировало результативно
- Зеленский: выборы следующего президента должны быть электронными
- Зеленский: в 2021 году Украина войдет в режим "никаких больше бумаг"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram