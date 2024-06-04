Сейчас вопрос, в каком формате теперь пройдет съезд, - не решен, отметил эксперт.

Петр Порошенко приказал перенести запланированный съезд "Европейской солидарности", на котором его должны были переизбрать главой партии, чтобы депутаты не получили повестки. Об этом пишет политический эксперт и блогер Сергей Иванов.

Оказывается, планировался съезд партии "Евросолидарность", на котором должны были переизбрать Порошенко главой. Но Порошенко дал команду перенести мероприятие, чтобы его депутаты не получили повестки. В центральном офисе "ЕС" - паника, ведь Порошенко нужно переизбрать, а кем - нет. Региональные порошенковцы массово заболели блокпостофобией, понимая, что придется предъявить учетные документы и посетить ВЛК", - пишет Сергей Иванов.

По словам Иванова, сейчас вопрос, в каком формате теперь пройдет съезд, - не решен. Возможно, его проведут в зуме, или на него приедут только женщины-делегаты.

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"Самое смешное, что абсолютное большинство этих делегатов сегодня не могут переизбрать собственного "гетмана", поскольку боятся въехать в столицу. Лаврская пытается давить, но ей обоснованно напоминают, что не все имеют бронь, как Лаврская. Кто бы мог подумать, что в 2024 мем "пусть сыновья Порошенко воюют" будет звучать от депутатов Порошенко. Более того, местонахождение сыновей в рядах Лондонской ТРО - общеизвестное и вызывает вопрос даже у самых ярых апологетов сивочолого", - отмечает Иванов.

Как сообщалось ранее, Порошенко требовал от Германии не финансировать помощь украинским беженцам за границей, в то же время у него два военнообязанных сына, которые скрываются от призыва в Лондоне.