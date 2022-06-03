Советник главы ОП отметил, что война показала исчезновение комплекса неполноценности и рождение субъектности Украины.

100 дней войны России против Украины показали, что не существует "братских народов", потому что обе страны разделяет цивилизационная пропасть.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Telegram.

По его мнению, первые 100 дней войны можно охарактеризовать как "время прощания с иллюзиями и выяснения, кто есть кто".

В частности, он отметил, что российская армия уничтожила миф, в который вкладывала миллиарды денег на протяжении десятилетий.

"Она показала: нет никакой "второй армии мира" - этот миф остался в Буче. А есть армия палачей, насильников и мародеров, которая убивает мирных жителей, чтобы вывезти домой стиральную машину или нижнее белье", - добавил советник руководителя ОП.

"Украинцы показали: нет "братских народов", "общей культуры", и дело не в "политиках, которые воюют". Просто между нами - цивилизационная пропасть. Украинцы показали: здесь никогда не будет "русского мира" - он окончательно погребен под руинами Мариуполя, а с ним - и "общее культурное пространство"", - подчеркнул Подоляк.

"Но вместе с сепарацией (от российско-советского наследия) произошла и инициация - исчезновение комплекса неполноценности и рождение субъектности. Субъектности не только международной (когда Лавров жалуется не на "внешнее управление", а на то, что Киев "требует от партнеров оружие"), но и ментальной", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украина больше не ищет ответа на вопрос о своей идентичности у соседей, смотря или на Европу, или на Россию.

"Мы знаем, что мы - часть европейской демократической семьи и носители ценностей свободного мира. Но мы знаем и то, что мы - украинцы. И мы лидеры", - заявил советник руководителя ОП.

"Мы больше не мечтаем об эмиграции и счастливой жизни "там". Мы знаем, что лучшее "здесь" - не только морально, но и на уровне сервиса и комфорта, а наш паспорт - самый красивый. Нам больше не интересна "чья-то мечта", потому что родилась своя Украинская мечта. Свободная, независимая, сильная, демократическая, цветущая, богатая Украина - символ храбрости, мужества и центр силы в Европейском регионе", - подчеркнул Подоляк.

В то же время, он добавил, что эту мечту еще надо отстоять, потому что враг еще не побежден.

"И да, теперь мы (общество) точно знаем, за что воюем и за что отдавали жизнь наши предки", - подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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