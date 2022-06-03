100 дней войны России против Украины показали, что не существует "братских народов", потому что обе страны разделяет цивилизационная пропасть.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Telegram.
По его мнению, первые 100 дней войны можно охарактеризовать как "время прощания с иллюзиями и выяснения, кто есть кто".
В частности, он отметил, что российская армия уничтожила миф, в который вкладывала миллиарды денег на протяжении десятилетий.
"Она показала: нет никакой "второй армии мира" - этот миф остался в Буче. А есть армия палачей, насильников и мародеров, которая убивает мирных жителей, чтобы вывезти домой стиральную машину или нижнее белье", - добавил советник руководителя ОП.
"Украинцы показали: нет "братских народов", "общей культуры", и дело не в "политиках, которые воюют". Просто между нами - цивилизационная пропасть. Украинцы показали: здесь никогда не будет "русского мира" - он окончательно погребен под руинами Мариуполя, а с ним - и "общее культурное пространство"", - подчеркнул Подоляк.
"Но вместе с сепарацией (от российско-советского наследия) произошла и инициация - исчезновение комплекса неполноценности и рождение субъектности. Субъектности не только международной (когда Лавров жалуется не на "внешнее управление", а на то, что Киев "требует от партнеров оружие"), но и ментальной", - подчеркнул Подоляк.
Он отметил, что Украина больше не ищет ответа на вопрос о своей идентичности у соседей, смотря или на Европу, или на Россию.
"Мы знаем, что мы - часть европейской демократической семьи и носители ценностей свободного мира. Но мы знаем и то, что мы - украинцы. И мы лидеры", - заявил советник руководителя ОП.
"Мы больше не мечтаем об эмиграции и счастливой жизни "там". Мы знаем, что лучшее "здесь" - не только морально, но и на уровне сервиса и комфорта, а наш паспорт - самый красивый. Нам больше не интересна "чья-то мечта", потому что родилась своя Украинская мечта. Свободная, независимая, сильная, демократическая, цветущая, богатая Украина - символ храбрости, мужества и центр силы в Европейском регионе", - подчеркнул Подоляк.
В то же время, он добавил, что эту мечту еще надо отстоять, потому что враг еще не побежден.
"И да, теперь мы (общество) точно знаем, за что воюем и за что отдавали жизнь наши предки", - подчеркнул Подоляк.
Война России против Украины
Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.
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