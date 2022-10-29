Именно при участии президента Турции удалось организовать и "зерновой коридор", и освобождение украинских пленных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Турция - друг и партнер Украины.

Об этом он заявил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, какоя сегодняшняя политика Анкары в отношении Украины и РФ.

"С Турцией все понятно. В военно-техническом плане у нас все супер с ними. В экономическом плане они пытаются сделать все супер за счет проблем России. Страна ищет любые возможности, чтобы подкрепить свою экономику. А здесь россияне, которые бегут с миллиардами денег, яхтами, виллами, схемами торговли, предлагая очень соблазнительные вещи", - говорит Кулеба.

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Также он напомнил о статусе президента Турции как коммуникатора с Путиным. Именно при его участии удалось организовать и "зерновой коридор", и освобождение украинских пленных.

"Поэтому схема работает. У нас с турками очень откровенный разговор. То есть, когда нам кажется, что что-то зашло слишком далеко, мы не стесняемся и говорим об этом", - подчеркнул глава МИД.

Роль Турции в переговорах Украины и РФ

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Турции Реджеп Эрдоган взял на себя роль посредника в переговорах между этими странами.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом пленных по формуле "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции. Раньше с его помощью были освобождены из российского плена 215 защитников Украины.

В Стамбуле 22 июля было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный", для экспорта зерна и другой агропродукции.

Кроме того, турецкая компания Baykar решила бесплатно передать три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ, на покупку которых собирал благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы.

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