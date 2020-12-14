О дате встречи будет сообщено отдельно.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил пригласить на свое заседание главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

Он отметил, что Кравчук "вызван на встречу с комитетом Рады".

"С шестой попытки сегодня комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - написал депутат.

По его словам, для этого решения понадобилось более месяца времени с того дня, когда они с коллегами инициировали рассмотрение этого вопроса.

"Парламентарии, как и все украинцы имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - отметил Лозинский.

Он сообщил, что о дате такой встречи будет сообщено отдельно.

План действий Украины по Донбассу

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение количества миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);

только в случае выполнения первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Татьяна Поляковская