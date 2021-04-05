Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отмечает, что в судебном порядке "защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом".

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что Окружний̆ административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по выявлению плагиата в его научных работах.

Об этом Шкарлет сообщил в своем Телеграмм-канале.

"По моему иску в отношении НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ", - написал министр.

Шкарлет добавил, что он в судебном порядке "защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом".

"А потому всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации, искренне поздравляю с ожидаемым фиаско", - написал министр.

В то же время Шкарлет заметил, что ему обидно, что "на некоторое время Комитет по вопросам этики НАОКВО превратился в инструмент манипуляций".

"И здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности", - отметил Шкарлет и добавил, что "подобная практика должна быть искоренена".

Министр отметил, что решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов.

"В настоящее время считаю эту историю исчерпанной. А МОН, в свою очередь, продолжает нарабатывать нормативные документы по вопросам академической добропорядочности и развития украинской науки", - подытожил он.

Шкарлет также отметил, что считает уместным регистрацию законопроекта авторства народных депутатов о запрете занимать должности в правительстве лицам, в чьих работах обнаружен плагиат.

"Главное, чтобы этот документ был профессиональным, а не порождал двойные стандарты и основывался на принципах закона Украины "Об образовании". Только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - написал министр.

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Назначение Шкарлета на должность министра образования Украины

17 декабря Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

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Автор: Денис Прядко