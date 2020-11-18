Петиция за отставку директора НАБУ Артема Сытника набрала необходимое количество голосов - более 27 000 (для рассмотрения президентом необходимо 25 000 подписей). Однако Офис Президента по неизвестным причинам не засчитал почти половину подписей и отказался передавать петицию на рассмотрение Президенту.

Офис Президента отправил в архив петицию за отставку директора НАБУ Артема Сытника, которая набрала необходимое количество подписей для рассмотрения ее Президентом Украины. Ранее СМИ уже сообщали, что Офис Президента сознательно не засчитывает половину голосов под петицией и даже вручную уменьшает количество уже зачисленных голосов. Это уникальный случай - с другими петициями на сайте Президента такого никогда не происходило.

Речь идет о петиции на сайте Президента №22 / 103760-эп «Освободить Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины, с занимаемой должности». На момент окончания срока сбора подписей было зарегистрировано 27 245 голосов тех, кто подписал петицию. Этого достаточно для рассмотрения петиции Президентом Украины согласно нормам действующего законодательства (петиция рассматривается Президентом, если она набрала 25 000 подписей). Однако засчитано было только 15 009 голосов, то есть лишь около половины.

Ранее СМИ уже сообщали о манипуляциях со стороны Департамента по вопросам обращений граждан Офиса Президента с зачислением подписей под петицией за отставку директора НАБУ Артема Сытника. Так 29 октября на счетчике подписей в поддержку петиции было 14528 голосов. А уже 30 октября - 900 голосов меньше.

Известно, что ответственной за работу с петициями в Офисе Президента является руководитель Департамента по вопросам обращений граждан Анна Килевая. В соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об обращениях граждан», должностные лица, виновные в нарушении законодательства об обращениях граждан, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.

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Автор: УНИАН