Лидер Беларуси едет с визитом в Китай 3-4 декабря.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко едет с визитом в Китай, рассчитывая на личную встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Рабочий визит в Пекин запланирован на 3-4 декабря, свидетельствует график, опубликованный на президентском сайте.

Отмечается, что целью визита станет диалог с Си Цзиньпином о торгово-экономическом сотрудничестве Китая и Беларуси. Также Лукашенко планирует затронуть тему инвестиций и международного сотрудничества государств.

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Конкретные детали планируемых обсуждений пресс-служба Лукашенко не обнародовала. Это уже второй визит лидера Беларуси в Китай в 2023 году.

Ранее Пекин чествовал приезд Лукашенко салютами с 28 февраля по 2 марта.

Зачем Лукашенко ездил в Китай в прошлый раз

Ранее глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил мнение, что прошлый визит Лукашенко в Китай был связан с "присягой на верность" Си Цзиньпину.

По его словам, Лукашенко пытается такими методами получить от Китая гарантии безопасности для Беларуси, понимая, что Россия проигрывает войну в Украине. Он хочет подстраховаться до того, как начнутся необратимые процессы в РФ, указывал Мусиенко.

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