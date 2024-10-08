Он отметил, что Украине предлагают согласиться с тем, что угождение агрессору отобьет у него аппетит.

Основная проблема странных "мирных планов", "компромиссных вариантов" и "стратегий деэскалации" не в том, что они полностью противоречат стремлениям Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Они категорически невыполнимы, потому что противоречат базовой логике. Логике, в которой очевидно, что непроигрыш агрессора только поощряет его к продолжению экспансии...", - пояснил политик главную проблему подобных инициатив.

Как пример такой логики он назвал то, что Украина должна признать абсолютно алогичный тезис, что сбивание странами НАТО российских ракет, которые летят по Украине, может еще больше разжечь войну.

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"Стрелять по "шахедам" можно, а по их стартовым площадкам запрещается? То есть? Сбивайте стрелы, а лучнику-стрелку оставьте в покое, пусть и дальше радуется", - прокомментировал Подоляк.

Он отметил, что Украине предлагают согласиться с тем, что угождение агрессору отобьет у него аппетит. "Что оставление в опасности / состоянии замороженной войны государства на границе с Европой соответствует интересам безопасности Европы, а согласие Украины на потерю территорий и миллионов их жителей - нашим украинским интересам. Какой логикой здесь можно пользоваться?", - задался вопросом политик.

"Заслуживают ли уважения инженеры нелогичных дипломатических конструкций, которые точно побуждают агрессора повышать геноцидные ставки?", - задал риторический вопрос Подоляк.

Мирная инициатива Китая и Бразилии

Весной Бразилия и Китай предложили план окончания войны в Украине, который имеет шесть пунктов. Две страны предлагают остановить боевые действия и перейти к переговорному процессу. Однако в таком плане речь не идет о выводе оккупационных сил из Украины, наказании военных преступников и выплате компенсаций Украине за совершенные РФ разрушения.

Также Китай вместе с государствами Глобального Юга создаст платформу "Друзья мира", которая будет работать на "политическое урегулирование войны в Украине".