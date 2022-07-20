Среди всех политических сил украинцы лучше всего относятся к президентской партии, а также к партиям, возглавляемым Виталием Кличко и Сергеем Притулой. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины", которое проводил National Democratic Institute.

К партии "Слуга народа" положительно или очень положительно относятся 46% респондентов, тогда как отрицательно или очень негативно – 11%. К политической силе, возглавляемой Сергеем Притулой, положительно относятся 32%, а отрицательно – 10%.

К партии "УДАР Виталия Кличко" положительно и очень положительно относятся 31% украинцев, а негативно – лишь 12%. Уровень позитивного отношения украинцев к другим политическим силам - менее 20%.

Среди государственных деятелей наибольшей поддержкой пользуется Владимир Зеленский, к которому положительно относятся 88% респондентов. Алексей Арестович производит положительное впечатление на 65% украинцев. А к Виталию Кличко положительно относятся 63% украинцев.

Социологическое исследование проводилось методом телефонного опроса. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии. Результаты опроса репрезентативны для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами.