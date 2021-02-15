Однако, по словам председателя парламентского экономического комитета, к деятельности Уруского есть некоторые претензии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявляет, что сейчас вопрос об отставке вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского не рассматривается.

Читайте такжеГетманцев не исключает повторного рассмотрения в парламенте вопроса о назначении Витренко министромКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время заседания фракции "Слуга народа".

"К деятельности Уруского есть некоторые претензии со стороны экономического комитета Верховной Рады, со стороны наших коллег. И они обсуждаются внутри нашей команды. На сегодняшний день вопрос о его отставке не рассматривается", - сказал Гетманцев.

Он убежден, что необходимо "исчерпать все возможности для урегулирования тех проблемных вопросов, которые есть в его деятельности, попробовать сообща исправить ошибки ... а потом уже принимать кадровые решения".

В то же время, по словам депутата, "в том или ином смысле вопросы есть к большинству министров".

"Только тот, кто не работает, не ошибается", - добавил Гетманцев.

Что этому предшествовало

2 февраля председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") заявил, что в парламенте собирают подписи за отставку Уруского.

По его словам, только во фракции "СН" собрано более 40 подписей. Как отметил Наталуха, ситуация в космической отрасли указывает "на момент коррупционной составляющей", в частности, в кадровых вопросах.

3 февраля народный депутат Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что вопрос о возможной отставке Уруского будет рассматриваться на заседании фракции "СН".

При этом, Качура раскритиковал заявление Наталухи, который сообщил о сборе подписей за отставку Уруского. Качура отметил, что перед тем, как принимать любые политические решения, необходимо провести консультации. "Если будет надо, то мы соберем больше подписей в его поддержку в стенах парламента", - заявил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская