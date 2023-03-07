По его словам, сейчас президент не намерен его увольнять.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда может покинуть свою должность.

В комментарии ТСН министр рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского сейчас нет планов увольнять его. Резников говорит, что сможет воспользоваться правом уйти с должности уже после победы Украины в войне с Российской Федерацией.

"По собственному желанию я вправе уйти в отставку тогда, когда буду считать, что это возможно. Я воспользуюсь этим правом после победы. После победы я знаю, чем буду заниматься. У меня очень много счетов к россиянам. Я считаю, что есть другая сфера, где можно их догонять даже после победы. У президента нет планов меня отправлять в отставку", - объяснил он.

Видео дня

Слухи об отставке Резникова

Напомним, что в начале февраля, после коррупционного скандала с закупками продуктов питания для ВСУ, ряд СМИ сообщили, что министра обороны Алексея Резникова могут вскоре уволить, а на его место назначат главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Тогда министр сказал, что впервые слышит об этом, однако отказался бы от такого предложения, поскольку процедуры перевода "с министра на министра" не существует.

Уже в середине февраля Резников собщил, что останется на должности по решению президента.

Вас также могут заинтересовать новости: