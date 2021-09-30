По словам спикера, некоторые депутаты из "Слуги народа" выразили ему свою поддержку и заявили, что не будут голосовать за отставку.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подписные листы относительно его отставки народные депутаты смогут получить уже сегодня и что в случае необходимости он готов встретиться и пообщаться со всеми фракциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал на брифинге после заседания Конгресса местных и региональных властей.

В частности, Разумков предположил, что если и было заседание фракции "Слуга народа", на котором обсуждали вопрос его отставки, то оно было тайным, поскольку не все члены фракции об этом знают.

"Мне много народных депутатов звонили и говорили, что не голосовали и не принимали такое решение на фракции, чтобы уполномочивать главу фракции обращаться за подписными листами", - сообщил он.

По словам председателя ВР, к нему обращались некоторые депутаты из "Слуги народа", которые выразили ему свою поддержку и заявили, что не будут голосовать за отставку.

"Открытым остается вопрос публичной позиции двух групп "За будущее" и "Доверие". Но, насколько я помню, у меня каких-то конфликтных ситуаций с ними также не было... Если будет нужно, я встречусь со всеми фракциями и пообщаюсь", - добавил Разумков.

Отставка Дмитрия Разумкова: что известно

30 сентября Разумков в Facebook сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных письмах об отставке Разумкова - личная инициатива Арахамии.

Слухи о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя ВР ходят уже давно.

Читайте такжеРазумков выступил против второго срока Зеленского17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, направленного спикером в Венецианскую комиссию несмотря на позицию фракции" СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил проект по обращению четырех оппозиционных фракций и групп, а также уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

1-2 октября в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya состоится выездное заседание фракции. Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и правительства.

Источник в "Слуге народа" 29 сентября сообщил УНИАН: "Я думаю, что вопрос Разумкова будет вынесен в Трускавце. С вероятностью в 90%".

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Автор: Антонина Доломанжи