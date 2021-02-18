Подоляк говорит, что время для отставки еще не пришло.

Для отставки Кабинета министров сейчас нет необходимости, однако нужно усилить некоторые позиции в правительстве.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

В частности, на вопрос "пришло ли время для отставки Кабмина", он ответил, что "сейчас еще нет".

Читайте такжеКабмин одобрил законопроект, меняющий статус НАБУ: директора предлагают выбирать по-новому

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - сказал он.

По словам Подоляка, некоторые позиции Кабмина нуждаются в усилении.

"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - добавил он.

Другие новости политики, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован