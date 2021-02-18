Для отставки Кабинета министров сейчас нет необходимости, однако нужно усилить некоторые позиции в правительстве.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".
В частности, на вопрос "пришло ли время для отставки Кабмина", он ответил, что "сейчас еще нет".
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"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию", - сказал он.
По словам Подоляка, некоторые позиции Кабмина нуждаются в усилении.
"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - добавил он.
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