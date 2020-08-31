Народный депутат Егор Чернев подчеркивает, что не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных, и не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей.

Народный депутат от «Слуги народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом депутат написал в Facebook.

«Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул он.

Чернев напомнил Фокину, что каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, «выгрызть из лап» российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов, его собратьев.

«И вы, господин Фокин, не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей. Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать», - подчеркнул Чернев.

Что сказал Фокин о Донбассе

Первый замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, экс-премьер-министр Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

О своей позиции относительно особого статуса Фокин заявил, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

Также он отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Леонид Кравчук.

На слова Фокина уже отреагировал глава МВД Арсен Аваков.

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Автор: Константин Гончаров