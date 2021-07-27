Пока удалось идентифицировать 3 тыс. 984 жертвы нарушения права собственности в оккупированном Россией Крыму.

Правозащитники заявляют, что зафиксировали более 3,7 тысячи случаев лишения крымчан права на землю в Крыму, осуществленных оккупационной властью Российской Федерации на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат, эксперт ОО "Региональный центр прав человека Роман Мартыновский сообщил на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность. Презентация Тематического обзора".

"Мы провели мониторинг в судебной сфере. Это позволило идентифицировать 3 тыс. 984 жертвы нарушения права собственности в оккупированном Крыму", - сказал Мартыновский и добавил, что речь идет только о физических лицах и небольшом количестве юридических лиц.

"Из этого количества жертв 3 тыс. 728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 потеряли недвижимое имущество в результате его повреждения, сноса органами оккупационной власти", - отметил адвокат.

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По его данным, больше всего от этих действий пострадало население города Севастополя. "Общее количество жертв составляет 95,2%", - подчеркнул Мартыновский.

По имеющимся данным, больше всего нарушений произошло в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли более 70% решений по всем делам, которые рассматривались "судами" на оккупированной территории в течение 2014-2019 годов.

"Власти Севастополя применили два "инновационных" подхода. Во-первых, они заключили договор с частной юридической компанией, который предусматривал подачу по меньшей мере 2 тыс. 500 исков против физических лиц, владельцев земельных участков, и частная юридическая компания делала это за счет средств государственного бюджета. То есть здесь циничный подход властей, когда они заставляют население оккупированной территории платить налоги и за счет этих средств, которые население платит, они еще и лишают население права собственности на их имущество", - отметил адвокат.

"Вторая "инновация" оккупационных властей заключалась в том, что на запрос так называемых "прокуроров" на оккупированной территории архив города Севастополя предоставлял справки-ответы о том, что в материалах архива отсутствуют оригиналы распоряжений соответствующих украинских органов государственной власти, на основании которых граждане получали право собственности на земельные участки. И несмотря на то, что у людей были оригиналы этих документов на руках, тем не менее, (в оккупационной власти) согласились с тем, что оригиналы отсутствуют, и принимали решение о лишении права собственности на землю", - подчеркнул Мартыновский.

Он сказал, что это была одна из самых распространенных причин, почему оккупационные "суды" лишали людей права собственности на земельные участки.

"Нами зафиксированы случаи массового переписывания текстов судебных решений, в которых менялись лишь фамилия жертв и адреса земельных участков. В остальном эти решения не отличались друг от друга", - добавил адвокат.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

С 20 марта в оккупированном Крыму вступил в силу указ Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе считают этот указ Путина нарушением международного гуманитарного права.

Автор: Виталий Саенко