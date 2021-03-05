Также нардеп рассказал, что действительно встречался с коллаборантом Владимиром Константиновым.

Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич рассказал, как в 2014 году во время российского вторжения встречался в Крыму со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским и занимался его эвакуацией с полуострова.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

"28 февраля с мандатом от Александра Турчинова я прилетел в один день с Петром Порошенко в Симферополь. Разными самолетами, но в один день. Но меня встретили важно, а Порошенко облили всем чем можно на площади перед Верховной Радой Крыма, потому что его там восприняли как предателя", - утверждает Шуфрич.

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Он рассказал, что действительно встречался с коллаборантом Владимиром Константиновым, который в марте 2014 года обвинен Генпрокуратурой в государственной измене.

"Мы много о чем договорились, но, к сожалению, на следующий день из-за разбалансировки и деорганизации различных ветвей власти в Украине, которые не успели сформироваться, было возбуждено уголовное дело против Константинова и Аксенова и пошло-поехало", - отметил Шуфрич.

Также политик подтвердил, что виделся тогда и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

"Я действительно встретился с Жириновским. И когда увидел, что его искусственно не выпускают из Симферополя, я обратился к Пашинскому с просьбой отправить его домой. Потому что до 11 утра закрыли воздушное пространство, позволили прилететь только Порошенко и мне. Украина, кстати, закрыла воздушное пространство. Они знали, что я прилетел от руководителя украинского государства и тогда решили, что Жириновскому лучше лететь домой. Там и без него всего хватало", - рассказал Шуфрич.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: УНИАН