В середине марта оккупанты отработали высадку воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Российская Федерация за время оккупации Крыма нарастила межвидовое объединение войск до 32,7 тыс. военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на внеочередном заседании Верховной Рады.

«За время оккупации полуострова Крым Россия осуществила наращивание межвидового объединения войск вооруженных сил РФ, которое сейчас составляет около 32 тыс. 700 военных», - отметил он.

По словам Хомчака, в середине марта этого года на полигоне «Опук» отработаны мероприятия боевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерии. После окончания учений указанные подразделения были оставлены в районе полигона.

«Дополнительно отмечено наращивание группировки за счет перемещения еще пяти батальонных тактических групп», - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Автор: Константин Гончаров