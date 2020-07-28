Евросоюз: строительство военных кораблей в оккупированном Россией Крыму нарушает международное право

В частности, построение новых кораблей в Керчи является очевидным шагом дальнейшей милитаризации Крымского полуострова, которая имеет существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.

Европейский Союз заявляет, что строительство новых военных кораблей в оккупированном Россией Крыму нарушает международное право.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Европейской службы внешних связей, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Постоянные усилия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, с последующими попытками принудительно интегрировать незаконно аннексированный Крым и Севастополь в Россию, являются нарушением международного права", - говорится в заявлении.

В частности, в Евросоюзе подчеркнули, что недавняя церемония закладки двух десантных боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в оккупированной Керчи является еще одним выразительным шагом милитаризации Крымского полуострова, которая продолжается и имеет существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.

Также в ЕС еще одно беспокойство вызывают последние ограничения свободы передвижения для украинских граждан с Крымского полуострова и возвращения на него. "Доступ на материковую Украину и право на возвращение в места постоянного проживания должно быть гарантировано безоговорочно и для этого не должен требоваться российский паспорт", - подчеркиается в заявлении.

Читайте такжеКулеба призывает усилить давление на Кремль из-за милитаризации и нарушения прав человека в Крыму

В Евросоюзе заявляют, что продолжают ожидать от России прекращения всех нарушений международного права на Крымском полуострове. "Европейский Союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 июля президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный завод "Залив" в Керчи, где принял участие в видеоконференции с другими судостроительными комплексами - "Севмаш" и "Северная верфь", на которых также закладывали новые корабли.

22 июля российские пограничники начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу Украины с Крымом по украинскому паспорту. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram