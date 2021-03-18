В последнее время президенту и его Офису приходится противостоять возрастающему прессингу со стороны России, считает политолог.

Назначение Игоря Брусило заместителем главы Офиса Президента свидетельствует о том, что на Банковой усиливают международное направление.

Цель – наладить эффективную работу с США, чтобы совместно противостоять России, считает политолог Андрей Золотарев.

«Сегодня многие говорят и пишут о назначении Игоря Брусило заместителем главы Офиса Президента. Однако немногие обратили внимание на информацию о том, чем он будет заниматься в Офисе Президента - «качественная организация и содержательное наполнение международных визитов Президента Зеленского», - комментирует Золотарев.

По мнению политолога, этим кадровым ходом глава ОП Андрей Ермак укрепляет команду, а именно – международную составляющую. Это позволит наладить эффективную коммуникацию с новой администрацией Белого Дома.

Золотарев отмечает, что в последнее время Президенту Владимиру Зеленскому и его Офису приходится противостоять возрастающему прессингу со стороны России. Давление Кремля вызвано как нежеланием украинских властей идти на уступки по Минским соглашениям и отказом дать воду в Крым, так и с недавними санкциями против Виктора Медведчука и его каналов.

«В таких условиях для Ермака крайне важно усилить работу с Вашингтоном против РФ. Вполне вероятно, что Брусило - не последняя кадровая перестановка. И, если и не на уровне замглавы ОП, то на уровне советников и консультантов это направление будут усиливать», - прогнозирует политолог.

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Автор: Иван Бойко