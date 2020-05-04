Офис президента: антироссийские санкции должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым

По словам Ермака, Украина занимает активную позицию относительно выполнения Минских договоренностей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкции, которые ввели Европейский Союз и США против Российской Федерации, должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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Ермак отметил, что его позиция относительно санкций ЕС против РФ такая же, как и относительно санкций США.

«Европейские санкции должны существовать до полного возврата всех территорий, включая Крым, в Украину», - подчеркнул он.

«Мы понимаем, что после пандемии очень тяжелая экономическая ситуация, поэтому Украина занимает очень активную позицию относительно выполнения Минских договоренностей, и я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на этом пути», - подчеркнул руководитель президентского офиса.

Как сообщал ранее УНИАН, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник предложил 76-летнему бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру поспорить, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.