По его словам, Путин преследует исключительно свои личные интересы, и есть надежда, что россияне это услышат и поймут.

Проведенный обмен пленными "один к четырем" в пользу Украины демонстрирует преимущество нашего государства и является ударом по мобилизации в России.

Об этом заявил политолог Николай Давидюк в эфире информационного телемарафона.

"Обмен "один к четырем" демонстрирует преимущество Украины в этом переговорном процессе, и это на самом деле очень сильный удар по мобилизации. Сын Пескова, который говорит, что он "господин Песков и не пойдет воевать", обмен "один к четырем" в нашу пользу, начало протестов – это тренды того, что к концу недели эта мобилизация может быть сорвана", - сказал Давидюк.

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По его словам, Путин преследует исключительно свои личные интересы, и есть надежда, что россияне это услышат и поймут.

"И самое главное - очень странно выглядит, когда украинцы просили россиян "Выйдите на площади" в феврале, никто не хотел выходить. А сейчас, когда над ними нависает вопрос умереть где-то под Херсоном или под Луганском, - то уже все, они вспомнили о демократии. На самом деле для нас, если они выйдут и сметут режим, – прекрасно, но рассчитывать на это 100% мы не можем", - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых 205 украинцев и 10 иностранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по итогам среды, 21 сентября, что среди освобожденных - 108 бойцов "Азова", а всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – ранены во время российского теракта в Еленовке. По его словам, обменяли наших героев на Виктора Медведчука и еще 55 тех, "кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов, тех, кто воевал против Украины".

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. Также эту работу обеспечивали руководители СБУ и МВД. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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