Главными причинами являются проблемы с контрактами на вакцины, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему хотят уволить с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в команде Зеленского.

Главными причинами являются проблемы с контрактами на вакцины, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Также сообщается, что против Степанова могут сыграть и напряженные отношения с профильным комитетом: там из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Важным является и тот факт, что чаще всего нардепы из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова

Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Автор: Олег Давыгора