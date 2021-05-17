У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему хотят уволить с должности министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в команде Зеленского.
Главными причинами являются проблемы с контрактами на вакцины, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.
Также сообщается, что против Степанова могут сыграть и напряженные отношения с профильным комитетом: там из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.
Важным является и тот факт, что чаще всего нардепы из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.
Читайте такжеПочему Степанова "уходят" из Минздрава и кто придет на его место
Отставка Степанова: что известно
- 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова
- Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.
- В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
- Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram