Степанова могут отправить в отставку / фото REUTERS

У президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему хотят уволить с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в команде Зеленского.

Главными причинами являются проблемы с контрактами на вакцины, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Также сообщается, что против Степанова могут сыграть и напряженные отношения с профильным комитетом: там из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Важным является и тот факт, что чаще всего нардепы из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

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Отставка Степанова: что известно

  • 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова
  • Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава. 
  • В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.
  • Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.
  • Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Автор: Олег Давыгора