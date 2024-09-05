Соответствующая инициатива зарегистрирована в парламенте сегодня.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект Постановления о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины (№12019).

Как отмечается в карточке соответствующего проекта постановления, он был внесен в ВР сегодня, 5 сентября.

Отставка Кулебы - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 сентября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Видео дня

В тот день парламент не голосовал за отставку Кулебы. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, вероятно, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому вопрос отложили.

Среди кандидатов на должность руководителя МИД Украины - первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Кулебы с должности министра иностранных дел Украины. Кулеба не присутствовал во время своего увольнения и не выступил с отчетом.

Как писало "Суспільне" со ссылкой на источник, Зеленский считает, что министру "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия" и именно поэтому он должен был уйти в отставку. The Telegraph пишет, что отставка Кулебы стала самым большим потрясением.

Вас также могут заинтересовать новости: