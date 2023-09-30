Главный дипломат Евросоюза прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

В Одессу прибыл с неанонсированным визитом главный дипломат Евросоюза - высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Его пресс-служба опубликовала видео с кратким интервью дипломата, записанным в стенах Спасо-Преображенского собора, подвергшегося существенным разрушениям во время российского ракетного удара в июле этого года.

"Одесса - прекрасный исторический город. Она должно быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу, мультиэтническому обществу, своей красоте и истории. Вместо этого она появляется в новостях вот так – как частая мишень путинской войны, разрушающей портовую инфраструктуру и древние церкви. Это хороший пример того, как Россия пытается уничтожить Украину", – отметил Боррель, указывая на стены полуразрушенного собора.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от "варварского разрушения Россией".

Комментируя годовщину формальной аннексии Россией украинских территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, дипломат подчеркнул, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией. По словам Борреля, его визит в Одессу является демонстрацией того, что ЕС будет поддерживать Украину в ее борьбе финансово и военными ресурсами.

Ракетный удар россиян по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Как писал УНИАН, в ночь на 23 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе в рамках своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры по экспорту зерна. Одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук рассказал, что разрушения были колоссальные: "попало в правую часть и пробило до минус первого этажа". По его словам, нарушен фундамент собора, центральные сваи, половина здания осталась без крыши, повреждена лепнина, вылетели все окна. Кроме того, урона добавил пожар, возникший после удара.

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