За соответствующее решение проголосовали почти 300 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала ужесточение уголовной ответственности за пытки.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины насчет уголовной ответственности за пытки" (№ 5336) проголосовали 297 народных депутатов.

Данным законом расширено определение пытки. Отмечается, что пыткой явлдяется любое умышленное действие, направленное на причинение человеку сильной физической боли или нравственного страдания, совершенное с целью принудить его или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в частности, речь идет о пытках с целью получения информации или признания, а также с целью запугивания или дискриминации.

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Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, закон согласовывает положения Уголовного кодекса Украины с положениями Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Предполагается особо квалифицированный состав этого преступления (новая часть третья), а именно выделяется специальный субъект совершения - представитель государства, в том числе иностранной", - отметил он.

Мельничук сообщил, что изменениями в УК предусмотрено усиление наказания за пытки.

"А именно: по ч. 1 предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет (вместо от 2 до 5); во второй части остается неизменным - от 2 до 10; в новой части, третьей проектом предусмотрено наказание - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - написал Мельничук.

Он добавил, что к преступлению пытки предусмотрено не применять освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора.

Что предшествовало усилению уголовной ответственности за пытки в Украине - это надо знать

После полномасштабного российского вторжения на деоккупированных территориях находили пыточные и замученных противником мирных жителей.

В частности, только в недавно освобожденном Херсоне нашли ряд пыточных. Одна из пыточных была обустроена в офисном помещении. Там противники издевались даже над подростками.

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