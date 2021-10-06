Ясько утверждает, что пока общалась с Саакашвили только через адвокатов.

Депутат от "Слуги народа", возлюбленная экс-президента Грузии Елизавета Ясько заявила, что видит свое будущее в Украине.

Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу Дождь.

Украинский парламентарий отметила, что уже готовится к полету в Тбилиси.

"Уже направлен официальный запрос. Это немножечко бюрократический процесс. Поскольку подобные визиты происходят с официального разрешения. Я знаю, что не всех пускают к нему. Украинский консул, например, несколько дней ждала, чтобы прийти, потому что на выходных порядок такой, что "нельзя", – добавила депутат.

Сама Ясько утверждает, что пока общалась с Саакашвили только через адвокатов.

Читайте такжеАрахамия спрогнозировал, когда в Раде найдут замену Разумкову"Переезжать в Грузию я точно не собираюсь, я являюсь украинским политиком. Я очень люблю Украину, и мое будущее – в Украине. Планов, какого-то переезда у меня никогда не было. Точно это не планирую", – ответила Ясько.

Раньше официальная жена Саакашвили Сандра Руловс призналась, что была поражена совместным роликом Ясько и Саакашвили, в котором они публично признаются в отношениях.

Роман Михеила Саакашвили и Елизаветы Ясько: что известно

Вечером, 1 октября, появилось видео, как глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Яна Ставская