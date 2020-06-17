Рада назначила нового руководителя гуманитарного комитета вместо Ткаченко
Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики вместо Александра Ткаченко.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление о внесении изменений в постановление ВР "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№3641) проголосовал 281 народный депутат из 372, зарегистрированных в сессионном зале.
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Постановлением предусматривается избрать Потураева председателем комитета, отозвав его с должности заместителя председателя этого комитета.
Также предполагается избрать депутата от "Слуги народа" Павла Сушко заместителем председателя комитета, освободив его от обязанностей члена этого комитета.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.
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