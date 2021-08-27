По словам президента, он - человек, которого "все хотят сожрать".

Президент Украины рассказал, почему его и других людей, которые пошли в политику "с нуля", нужно поддерживать. По словам Владимира Зеленского, он рискнул жизнью и карьерой, когда решил стать чиновником.

Своими мыслями президент поделился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Свое решение пойти в президенты Зеленский сравнил со стартапом. Он считает, что его и других людей, которые всем рискуют ради политики, нужно поддерживать.

"Все мы рискнули своими жизнями и карьерами, уйдя в политику... Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, заработавший миллион - впервые пошел человек, и все его хотят сожрать", - сказал Зеленский.

Кроме этого президент сравнил Украину с цветком, который "еще можно немного полить".

По словам Зеленского, которого по его мнению, стоит поддерживать украинцам, новым людям в политике не стоит бояться грязи. Президент считает, что представителям бизнеса стоит рисковать и идти в политику ради помощи стране.

Читайте такжеПойманный на миллионной взятке заместитель председателя Харьковского облсовета ушел в декретВ сети слова Зеленского о "не пузатом политике" вызвали бурные дискуссии. Некоторые комментарии считают, что политик уже сейчас начинает "прогревать" украинцев и готовить их к тому, что он может снова баллотироваться в президенты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский назвал свои главные достижения за время президентства.

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Автор: Иван Бойко