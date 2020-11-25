Партия обжаловала решение агентства в Окружном админсуде Киева.

Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило государственное финансирование партии "Батькивщина".

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Об этом сообщает движение «ЧЕСТНО», ссылаясь на информацию Окружного административного суда Киева. В пресс-релизе на сайте суда говорится, что 23 ноября “Батькивщина” обжаловала соответствующее решение Нацагентства.

Отмечается, что это третий в Украине случай приостановления госфинансирования партий. Однако предыдущие два были вызваны отказом от госсредств по инициативе самих партий.

На сайте НАПК размещен Вывод о результатах анализа отчета партии "Батькивщина" за первый квартал 2020 года. В агентстве заявляют о ряде выявленных нарушений.

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривень;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму свыше 14 млн гривень были датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения статьи 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.

Государственное финансирование могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие приостановление этого финансирования.

В то же время, в своем судебном иске «Батькивщина» просит признать действия НАПК противоправными и отменить приказ о приостановлении госфинансирования. На время разрешения спора партия просит остановить действие приказа НАПК о прекращении госфинансирования.

По сообщению ОАСК, "судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу”.

Какие партии не имеют государственного финансирования

В феврале 2019 года НАЗК решило лишить государственного финансирования «Оппозиционный блок». Агентство получило два взаимоисключающих письма, в которых просили перечислить и не перечислять госсредства. Из-за конфликта партия получила финансирование только в конце 2019 года.

В апреле 2020 года «Слуга народа» обратилась к НАПК с отказом от госфинансирования в 2020 году. На тот момент партия уже получила около 70 млн гривень в первом и втором квартале.

Решение по “Батькивщине” — первое, которое обосновано не отказом самой партии, а решением НАПК.

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Автор: Дмитрий Захаров