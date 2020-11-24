Насалик возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

Дело против Насалика закрыли \ф ото УНИАН Дело против Насалика закрыли \ф

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за недостоверное декларирование.

Читайте такжеЭкс-министр Насалик попросил суд назначить ему психологическую экспертизуКак сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Во время судебного заседания прокурор САП заявил, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде.

Вместе с тем, обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания, говорится в сообщении.

Дело Насалика

9 июля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Насалику о подозрении по факту внесения недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции» он не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

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Автор: Антонина Доломанжи