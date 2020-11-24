Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за недостоверное декларирование.
Читайте такжеЭкс-министр Насалик попросил суд назначить ему психологическую экспертизуКак сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
Во время судебного заседания прокурор САП заявил, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде.
Вместе с тем, обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания, говорится в сообщении.
Дело Насалика
9 июля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Насалику о подозрении по факту внесения недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы.
Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции» он не указал эту информацию в ежегодных декларациях.
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