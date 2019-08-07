Завершено досудебное расследование дела министра Насалика, который "забыл" задекларировать $1,2 миллиона

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту внесения министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Насалик, по данным следствия, получил займ в 1,249 миллиона долларов от физического лица, однако в нарушение требований закона «О предотвращении коррупции», не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Насалику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тысяч 500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.