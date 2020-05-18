ЦИК разрешила переселенцам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания

Местные выборы в Украине запланированы на конец октября.

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления в силу этой процедуры включительно до пятого дня с начала избирательного процесса.

Решение поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля.

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, этот документ делает переселенцев из Донбасса и Крыма частью территориальных громад, в которых они фактически проживают.

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В декабре прошлого года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предполагает подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо. Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки). Изменение места голосования происходит как только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

Как сообщал УНИАН, ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что парламент до середины июля объявит проведение местных выборов. Пройти они должны 25 октября 2020 года.