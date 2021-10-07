Одиозный нардеп Евгений Шевченко, ранее пригрозивший вырвать кадык журналисту Дмитрию Гордону, сделал неоднозначное заявление об оккупации Крыма Россией.
В эфире телеканала "Украина 24" Шевченко заявил, что власть "создала себе врагов" в лице Путина и Лукашенко.
"Нужно курс менять. Нужно думать об экономике, понимать, что у нас с ценой на газ. И проект "антироссия" всегда будет разрушительным для Украины, нравится это кому-то или нет. Вы про Крым говорите - деоккупация. А кто оккупировал Крым? Если так по-честному говорить, 88% тех, кто пришел на "референдум", и "оккупировали" тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане такие несчастные-бедные, их там держат в плену...", - заявил Шевченко.
На вопрос ведущих о том, аннексировала ли Россия Крым, Шевченко вовсе заявил: "А чего ж они не сопротивляются тогда?".
Отметим, ранее Шевченко, изначально входивший во фракцию "Слуга народа", похвалил Путина за статью об украинцах и назвал россиян "братским народом".
Оккупация Крыма Россией
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".