Шевченко прямо спросили, оккупировала ли Россия Крым, на что также последовал странный ответ.

Одиозный нардеп Евгений Шевченко, ранее пригрозивший вырвать кадык журналисту Дмитрию Гордону, сделал неоднозначное заявление об оккупации Крыма Россией.

В эфире телеканала "Украина 24" Шевченко заявил, что власть "создала себе врагов" в лице Путина и Лукашенко.

"Нужно курс менять. Нужно думать об экономике, понимать, что у нас с ценой на газ. И проект "антироссия" всегда будет разрушительным для Украины, нравится это кому-то или нет. Вы про Крым говорите - деоккупация. А кто оккупировал Крым? Если так по-честному говорить, 88% тех, кто пришел на "референдум", и "оккупировали" тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане такие несчастные-бедные, их там держат в плену...", - заявил Шевченко.

На вопрос ведущих о том, аннексировала ли Россия Крым, Шевченко вовсе заявил: "А чего ж они не сопротивляются тогда?".

Отметим, ранее Шевченко, изначально входивший во фракцию "Слуга народа", похвалил Путина за статью об украинцах и назвал россиян "братским народом".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован