Шевченко не уверен, что РФ оккупировала Крым / Фото УНИАН, Александр Кузьмин

Одиозный нардеп Евгений Шевченко, ранее пригрозивший вырвать кадык журналисту Дмитрию Гордону, сделал неоднозначное заявление об оккупации Крыма Россией.

В эфире телеканала "Украина 24" Шевченко заявил, что власть "создала себе врагов" в лице Путина и Лукашенко.

"Нужно курс менять. Нужно думать об экономике, понимать, что у нас с ценой на газ. И проект "антироссия" всегда будет разрушительным для Украины, нравится это кому-то или нет. Вы про Крым говорите - деоккупация. А кто оккупировал Крым? Если так по-честному говорить, 88% тех, кто пришел на "референдум", и "оккупировали" тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане такие несчастные-бедные, их там держат в плену...", - заявил Шевченко.

На вопрос ведущих о том, аннексировала ли Россия Крым, Шевченко вовсе заявил: "А чего ж они не сопротивляются тогда?".

Отметим, ранее Шевченко, изначально входивший во фракцию "Слуга народа", похвалил Путина за статью об украинцах и назвал россиян "братским народом".

Оккупация Крыма Россией

  • Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
  • 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
  • Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован