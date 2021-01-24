Среди артистов, интересовавших депутата - актер из российской пропагандистской ленты "Крым", снятой при поддержке Минобороны РФ.

Народный депутат Алексей Гончаренко (»европейская солидарность") в феврале 2020 года написал депутатское обращение в СБУ и Госпогранслужбу, в котором просил предоставить официальную информацию об отсутствии запрета на въезд в Украину восьми артистам из России.

Читайте также"Я прошу вашей защиты": оскандалившаяся любовью к РФ блогер di rubens обратилась к Авакову (видео)

Об этом говорится в материале проекта «Схемы: коррупция в деталях». Отмечается, что Гончаренко сделал запрос по просьбе директора московского театра "Школа современной пьесы".

Среди прочих депутат интересовался разрешением на въезд Иосифу Райхельгаузу – основателю и худруку театра, уроженцу Одессы. Гончаренко называет Райхельгауза своим личным другом.

"Он никогда не поддерживал аннексию Крыма. Я с чрезвычайным уважением отношусь к нему, помогал организовывать гастроли его театра раньше и буду рад, когда закончится карантин, очень хочу, чтобы его театр снова приехал в Украину», – объяснил нардеп.

Впрочем, журналисты "Схем" нашли интервью Райхельгауза от июня 2014-го с совсем другой риторикой.

«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию – я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», – говорил он в интервью «Эхо Кирова в Москве».

Однако помимо Райхельгауза в перечень Гончаренко входят и другие противоречивые лица. Среди прочих, нардеп вспоминает российскую актрису Ирину Алферову, которая по состоянию на сегодня находится в «перечне лиц Минкультуры, которые создают угрозу нацбезопасности». Есть там и российский актер Юрий Чернов, сыгравший в фильме «Крым». Это пропагандистская лента, снятая при поддержке Министерства обороны РФ.

Упоминается в перечне и российский артист Марат Башаров, который, по данным СМИ, посещал Крым после его аннексии Россией.

Сам Гончаренко в комментарии журналистам объяснил свои действия.

«Я спрашиваю СБУ и Государственную пограничную службу, эти люди конкретно были замечены в антиукраинской деятельности или нет? Если они были замечены – им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности – добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой», - цитируют его слова «Схемы».

В то же время журналисты поинтересовались позицией "Европейской солидарности" относительно лоббирования со стороны Гончаренко въезда подсанкционных российских артистов.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заверила журналистов – если к такой деятельности будет причастен один из депутатов ЕС, то фракция отреагирует.

«Я обещаю вам, как сопредседатель фракции, что мы поднимем этот вопрос на фракции и будем иметь выводы, – отметила Геращенко», - подытожила она.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН